Stadtentwicklung in Kleve : Mehr Platz auf dem Minoritenplatz: Das sagen die Fraktionen

Stadtentwicklung in Kleve

Auf diesem Entwurf des österreichischen Architekten sieht man die bisherigen Baufenster (in rot) sowie das neue Gebäude und der Platz. Foto: Boris Podrecca Architekten - Vienna

Kleve Vier Klever Bürger haben sich auf eigene Kosten Gedanken zum Dauerthema Minoritenplatz gemacht, einen renommierten Architekten engagiert und ihre Pläne veröffentlicht. Für die RP nimmt die Politik Stellung dazu.

Wolfgang Gebing (CDU): „Ich begrüße das bürgerschaftliche Engagement. Auf der anderen Seite verweise ich auf den gültigen Bebauungsplan, den wir erst im vergangenen Jahr, nach langen und mühsamen Diskussionen umgesetzt haben. In diesen Diskussionen spielte auch die Größe der Flächen eine Rolle und ich frage mich jetzt, wie wir diesen Platz bespielen sollen. Der Weihnachtsmarkt wurde erst im vergangenen Jahr auf den Pastor-Leinung-Platz am Rathaus verlegt. Das kam bei den Bürgern sehr gut an. Zudem haben wir im Rat beschlossen, die Architektur des Platzes nicht mehr vorzugeben, sondern Vorschläge von Investoren zu diskutieren.“