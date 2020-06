Naturschutz : Cerff neuer Vorsitzender der Nabu-Naturschutzstation

Stoßen an auf die neuen Aufgaben: Dietrich Cerff (r.) wird neuer Vorsitzender der Nabu-Naturschutzstation und löst damit damit Dr. Volkhard Wille ab. Foto: NABU Christoph Frauenlob/FRLB

Kleve Volkhard Wille führte den Verein 26 Jahre ehrenamtlich und wechselt als Vorsitzender in den neuen Aufsichtsrat. Stellvertreter werden hier Andreas Jünemann und Christian Chwallek.

Dietrich Cerff ist seit 17 Jahren bei der Naturschutzstation angestellt und seit 2015 Geschäftsführer. Von Hause aus ist er Botaniker, seine thematischen Schwerpunkte sind grenzüberschreitender Naturschutz und Wald. Darüber hinaus deckt er ein breites Themenspektrum im Naturschutz ab, ist ein Generalist. Als stellvertretende Vorsitzende wählten die Klaus Markgraf-Maué und Susanne Klostermann, die beide seit 24 sowie 20 Jahren in der Naturschutzstation beschäftigt sind. Markgraf-Maué ist Experte für das Thema Fluss und Aue, Klostermann für das Thema Wiesenvögel.

„Ich bedanke mich für das Vertrauen und freue mich darauf, gemeinsam mit Susanne Klostermann und Klaus Markgraf-Maué sowie unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Aufgaben weiterhin bestmöglich im Sinne von Artenschutz und Artenvielfalt zu erfüllen“, sagt Dietrich Cerff. Er baue weiterhin auf die Unterstützung aller Mitglieder, ehrenamtlich Tätigen sowie weiteren Mitstreitern und Partnern und bedanke sich herzlich für deren wertvolles Engagement. „Wir erleben momentan besondere Zeiten, in denen die Natur eine größere Wertschätzung erfährt, vor und während der Corona-Krise“, sagt Cerff.

Naturschutz am Baggersee

Naturschutz am Baggersee : Konflikt um brütende Uferschwalbe: Nabu zieht Anzeige zurück

Dr. Volkhard Wille sagt: „Wir freuen uns, dass wir die Nabu-Naturschutzstation Niederrhein Ende 2019 nicht nur mit dem Umzug nach Rindern, sondern auch mit einer Satzungsänderung so aufstellen konnten, dass die wichtige Arbeit für den Naturschutz im Nordkreis Kleve auch künftig professionell und mit großem Engagement von uns geleistet werden kann.“ Die neue Satzung – von der Mitgliederversammlung im Dezember 2019 beschlossen – sieht vor, dass der Vorstand nunmehr hauptamtlich sein kann. Dazu wurde ein ehrenamtlicher Aufsichtsrat installiert.

Vorstand und Aufsichtsrat ist wichtig, dass es bei der Ausrichtung der Station Kontinuität gibt. Die wichtigste Grundlage ihrer Arbeit ist die Verwurzelung in der Gesellschaft durch den Verein sowie weitere Ehrenamtliche und durch den Austausch mit allen wichtigen Interessensgruppen. Das zentrale Ziel der Station ist und bleibt die naturverträgliche Landnutzung – egal ob das die Landwirtschaft oder das Thema Fluss und Auen oder den Wald betrifft. Um die Wichtigkeit des Naturschutzes allen klar zu machen, ist die Nabu-Naturschutzstation Niederrhein in der Umweltbildung – sowohl für Kinder als auch für Erwachsene – und in der Öffentlichkeitsarbeit aktiv.