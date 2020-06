Kommunalwahl 2020 : Klever SPD nominiert Kandidaten für Kreistag und Stadtrat

Kleve Für den Kreistag nominierte die Klever SPD Stefan Welberts, Monika Overkamp, Brigitte Wucherpfennig und Willem van het Hekke als Kandidaten. Neben den erfahren Stadtratsmitgliedern Josef Gietemann, Petra Tekath, Niklas Lichtenberger und anderen sind auch zum Beispiel mit Stephan Geier, Felix Walraven, Daniel Boumanns „Neulinge“ bereit, zukünftig ein Mandat im Stadtrat zu übernehmen.

Die Aufstellungsversammlung der Klever SPD ging nun in der Stadthalle über die Bühne Bürgermeisterin Sonja Northing brachte zu Beginn zum Ausdruck, dass sie sich über die Unterstützung der SPD im kommenden Wahlkampf freue. Besonders stellte sie heraus, dass sie die Arbeit der Klever Ratsfraktion in der nun zu Ende gehenden Wahlperiode sachbezogen und wertschätzend empfunden hat.

Auch der anwesende Landratskandidat Peter Driessen hatte ein Grußwort an die SPD-Mitglieder ausgerichtet. Dass ein personeller Wechsel an der Spitze der Kreisverwaltung erforderlich sei, zeige sich gerade jetzt im Rahmen der Aktivitäten zur Corona-Pandemie. Der Kreis könne sich eine schlechte Zusammenarbeit mit den Bürgermeistern der 16 Kreis-Kommunen auf Dauer nicht leisten, so Driessen. Er habe die Absicht, ein Landrat zu werden, der für die Bürger auch ansprechbar ist.