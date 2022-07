LVR-Klinik Viersen : OP-Module am Ziel angekommen

Viersen Nach einer Panne beim Transport in der Nacht zu Mittwoch konnten die Bauarbeiten auf dem Gelände der LVR-Klinik Viersen am Donnerstag nun richtig beginnen.

In der Nacht zu Donnerstag sind erneut Schwertransporter durch Viersen-Süchteln gerollt, um OP-Module für den geplanten Anbau der LVR-Klinik für Orthopädie Viersen anzuliefern. Wegen einer Panne eines Transporters hatte in der Nacht zu Mittwoch nur ein Modul das Klinikgelände erreicht, eigentlich sollten es sechs Module sein. Insgesamt würden mit viel Aufwand von Mittelfranken aus 13 Module geliefert, erläutert ein LVR-Sprecher. „Finalisiert werden soll die komplette Modul-Lieferung mit den letzten drei Modulen in der kommenden Woche.“ Das Erdgeschoss sei am Donnerstag bereits fertiggestellt worden. Der neue Anbau soll im Obergeschoss Platz für zwei Operationssäle bieten.