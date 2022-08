Gocher Internatsschule lädt ein : Zauberhafte Lernferien für Grundschüler auf der Gaesdonck

Goch In der ersten Woche der Herbstferien können Grundschüler im Collegium Augustinianum Gaesdonck am Junior Bachelor Camp teilnehmen.

In den Herbstferien können sich Grundschüler aus ganz NRW in den alten Gemäuern der Internatsschule in Goch an Niederrhein fühlen wie ihre Helden aus dem Kino. Dazu gibt es kindgerechte, aber anspruchsvolle Kurse in verschiedenen Fächern. Noch sind einige Plätze frei. „Ich habe mich gefühlt wie ein echter Zauberer“, erzählte ein begeisterter Teilnehmer des Junior Bachelor Camps am Collegium Augustinianum Gaesdonck im vergangenen Jahr. Nach den Wirrungen der Corona-Krise und den Lockdowns entwickelte das Internatsgymnasium am Niederrhein dieses besondere Ferienprogramm für motivierte und talentierte Grundschulkinder der 3. und 4. Klasse.