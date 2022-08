Gocher Sommer : Karnevalisten feiern auf dem Markt

Boore-Sänger Chris Koch ist in Goch auch dabei. Foto: Alex Forstreuter/www.alexforstre/Alex Forstreuter

Goch Ein Sommerfest mit kölscher Musik gibt’s am Samstag, 27. August, in Gochs Mitte. Welches Programm geboten wird und wie es am Sonntag weitergeht.

Die Temperaturen sagen etwas anderes, aber offiziell geht der „Gocher Sommer“ am kommenden Wochenende zu Ende. Dann veranstaltet die B&H-Group, die in den vergangenen Monaten einige Märkte und Events zur Belebung der zentralen Fläche organisiert hat, ein Abschlussfest. Und zwar eines, bei dem die vielen Menschen, die außerhalb der Coronazeit dem närrischen Geschehen verbunden sind.

„Goch Helau – Sommerfest der Karnevalsvereine“ heißt es am Samstag ab 15 Uhr, und jeder, der gerne feiert, ist dabei willkommen. Es handelt sich definitiv nicht um eine Karnevalsfeier, betonen das Rosenmontagzugkomitee RZK und die Leute von B&H. Es gibt zum Beispiel auch keine entsprechenden Tänze, denn auch das gemeinsame Training war ja lange Zeit nicht möglich. Bis zur kommenden Session muss da vermutlich manches neu aufgebaut werden.

Dennis Heinen, Mitgründer des Event-Büros, berichtet, was es alles zu erleben gibt. Bei freiem Eintritt für die Gäste treten Partysänger Willi Girmes und die Gocher Band K6 auf, aus Köln reisen die „Boore“ an, die in Lederhosen Karnevalsmusik machen. Nachwuchskünstler Timo Schwarzendahl covert kölsche Songs, die „Kölsche Adler“ haben sich um eine Bläser-Sektion verstärkt und werden ihr vielfältiges Programm vorstellen, und „Krawumm“ versprechen Summerbeats für richtig gute Stimmung auch in Karnevals-untypischer Jahreszeit.

Um Mitternacht wird Schluss sein mit der Party auf dem Markt, damit die Anwohner schlafen können. Wenn sie das denn wollen an einem spätsommerlich schönen Abend.