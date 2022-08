Fußball-Bezirksliga : Die Zeit der Ausrutscher ist schon vorbei

Die Abwehr der DJK Twisteden (weiße Trikots) verbrachte 90 arbeitsreiche Minuten. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kevelaer/Goch Fußball-Bezirksligist Viktoria Goch lässt diesmal bei der DJK Twisteden nichts anbrennen und feiert einen auch in der Höhe verdienten 4:1-Auswärtssieg. Der Titelaspirant präsentiert sich in Sachen Chancenverwertung hochkonzentriert.

Bezirksligist Viktoria Goch hat aus den Fehlern der Vergangenheit offenbar gelernt. In der abgelaufenen Saison hatte die DJK Twisteden zum Kreis jener Mannschaften gehört, die dem Titelaspiranten im Kampf um die Meisterschaft wertvolle Punkte abgeknöpft hatten. Das sollte sich nicht wiederholen. Gesagt, getan: Die Mannschaft um Trainer Daniel Beine wurde am Sonntag ihrer Favoritenrolle auf dem Kunstrasenplatz am Hartjesweg mit einem 4:1 (1:0) eindrucksvoll gerecht.

Die Viktoria trat von Beginn an druckvoll auf und ließ der DJK-Abwehr phasenweise kaum Zeit zum Luftholen. Gochs Neuzugang Luca Palla sorgte immer wieder für Alarm über die linke Seite. In der elften Minute setzte er Michel Wesendonk in Szene, der frei stehend den frühen Führungstreffer erzielte. Nach und nach stellten sich die Twistedener, die in Chris Kleuskens und Jan van de Meer zwei Leistungsträger ersetzen mussten, besser auf die Angriffe der Viktoria ein. Die eher zaghaften Versuche der Heimelf brachten die Gocher Abwehr allerdings nicht in Verlegenheit. Auf der anderen Seite verpasste der Gocher Anes Tiganj nach einem Freistoß das 2:0.

Die erste Möglichkeit in Halbzeit zwei gehörte den Gastgebern. Fünf Minuten nach Wiederanpiff setzte sich Malte Iland auf der rechten Seite durch, seine Hereingabe verzog Marc Brouwers nur knapp über das Gocher Gehäuse. Dann aber zogen die Gäste mit einem Doppelschlag auf 3:0 davon. Einen schnellen Angriff in der 52. Minute nutzte Milos Jesic zum 2:0, vier Minuten später verwandelte Levon Kurikciyan einen Foulelfmeter sicher zur 3:0-Führung. Noch gab sich der Außenseiter allerdings nicht geschlagen. Nachdem Marc Brouwers verkürzt hatte (73.), kam noch einmal Leben und ein wenig Hektik in die Partie. Doch die Viktoria ließ sich den Auswärtssieg nicht mehr nehmen. Kosovar Demiri machte in der 82. Minute mit dem 4:1 endgültig den Deckel drauf.

„Trotz der Niederlage bin ich gar nicht einmal unzufrieden. Wir waren intensiv in der Partie. Und man darf nicht vergessen, dass wir ohne unseren Sturm auskommen mussten“, sagte DJK-Coach Markus Hierling. „Ein hochverdienter Sieg. Wir haben in den entscheidenden Momenten unsere Tore gemacht. So kann es von mir aus gerne weitergehen“, so sein Gocher Kollege Daniel Beine.

DJK Twisteden: Thielen – Brouwers, S. Douteil, Heussen, Cappel (85. Kaenders), L. Douteil, Waerder (67. Ophey), Thielen, Baumann (77. Janßen), Iland (85. Iland), Thüs.