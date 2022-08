Programm für junge Artisten Remscheid : Herbstferien: Casselly-Manege statt Schule

Bei einer Gala präsentieren die Kinder, was sie in der Woche an Kunststücken gelernt haben. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Insgesamt 280 Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren können im Oktober bei zwei Kursen im Mitmachzirkus Jonny Casselly wieder zu kleinen Artisten werden.

Wenn die Sterne an der Decke funkeln und Kinderaugen leuchten, dann ist wieder Zirkuszeit in Remscheid. So auch in den kommenden Herbstferien, wenn der Mitmach-Zirkus Jonny Casselly auf dem Schützenplatz erneut sein Zelte aufschlägt. Jeweils 140 Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren haben dann in der ersten (3. bis 7. Oktober) und der zweiten (10. bis 14. Oktober) Herbstferienwoche die Möglichkeit, Zirkusluft zu schnuppern und innerhalb von wenigen Tagen in die hohe Kunst der Bodenakrobatik, des Feuerspuckens oder des Seiltanzens hineinzuschnuppern und Grundkenntnisse zu erlangen.