Skateboarding Contest : Kevelaer feiert Hip-Hop-Open-Air

„K-Vibez“ lautet das Motto im Skate-Park an der Jahnstraße. Foto: Heinz Spütz

Kevelaer Musik, Party, Wettkämpfe und Graffiti – bei dem neuen Festival in Kevelaer dreht sich alles rund ums Skateboarding. Organisiert wird es von der Abteilung „Lass rollen“ des Kevelaerer SV.

Am Samstag, 3. September, feiert in Kevelaer ein großes Festival auf der Hüls Premiere – mit Musik, Party, Skateboarding und Graffiti. Und das alles an dem Skate-Park an der Jahnstraße. „K-Vibez“ lautet das Motto des Tages, was frei übersetzt für „Kevelaer gerät in Stimmung“ stehen könnte. Veranstalter und Organisator sind Thomas Meyer und Stephan Osterkamp von der vor einem Jahr gegründeten Skateboard-Abteilung „Lass rollen“ beim Kevelaerer SV. „Wir wollen etwas anbieten, das man so nicht unbedingt kennt“, sagen die beiden Macher. „Alle sind herzlich eingeladen, sich einen Eindruck vom gesamten Spektrum, das Skateboarding zu bieten hat, zu verschaffen.“

Den Anfang machen am Vormittag die Graffiti-Künstler, ein Team aus zwölf internationalen Malern, die die Wände der Dreifach-Turnhalle in einem neuen Glanz erscheinen lassen wollen. „Die Genehmigung dazu haben wir vor zwei Wochen erhalten“, sagt Thomas Meyer, „und dafür möchten wir uns recht herzlich bei der Stadt Kevelaer bedanken.“ Den Sprayern wurde im Vorfeld ein Farbkonzept an die Hand gegeben, um ein einheitliches Bild an den Wänden entstehen zu lassen. Geplant ist zudem, dass Mike Püllen von der Firma Starlack einen alten Vespa-Roller neu lackieren wird, der anschließend für einen guten Zweck versteigert werden soll.

Info Das Wichtigste in Kürze Zeitplan Graffiti-Jam ab 10 Uhr, Full-Run-Contest ab 13 Uhr, Hip-Hop-Open-Air etwa von 20 bis 2 Uhr

Ort Skatepark an der Jahnstraße in Kevelaer, Rückseite Gesamtschule,

Teilnehmer Jeder kann mitmachen, kein Startgeld

Veranstalter Skate-Abteilung „Lass rollen“ beim KSV

Mehr Infos Skateboard Abteilung des Kevelaerer SV 1890/1920, Telefon 02832 9757803 oder www.ksv-online.de

Um 13 Uhr steht der Sport im Mittelpunkt. Es findet ein Full-Run-Contest statt; das ist ein Wettbewerb, bei dem die Skater innerhalb einer Zeitvorgabe zwei Versuche haben, ihr Trick-Repertoire über die ganze Anlage vorzuführen. „Wir starten in den Kategorien Jungs, Mädels und Erwachsene und wissen schon jetzt, dass Skater befreundeter Vereine zu uns kommen, die echt was zu bieten haben“, sagt Stephan Osterkamp und ergänzt, dass dafür Anmeldungen nicht erforderlich sind und Startgelder nicht erhoben werden. „Wer kommt, der kommt und darf auch auf die Bahn.“ Übrigens: Skateboarding unter Flutlicht ist an diesem Tag bis 2 Uhr nachts möglich.

Unweit der Skate-Anlage steht die Bühne, die vor knapp zwei Wochen eigentlich am Bühnenhaus hätte stehen sollen, mit einer fünf mal drei Meter großen LED-Leinwand, auf der der Contest und die Sprayer live zu sehen sein werden.

Ab 19 Uhr, vielleicht aber auch erst ab 20 Uhr, geht dann die Post mit fetten Hip-Hop-Beats ab – zwei klassische DJs stehen live an den Plattentellern: DJ Urban-O, vor einigen Wochen noch am DJ-Pult beim Parooka-Festival in Weeze im Einsatz, wird mit der Musikauswahl und seinen Mischkünsten die Hip-Hop-Fans in Stimmung bringen. Der Zweite im Bunde ist DJ Kaiserklang, der unter anderem als DJ-Support für Sido oder Kool Savas gearbeitet hat.

Fast schon müßig zu erwähnen, dass für Getränke und Essen gesorgt ist. „Wir konnten viele Kevelaerer Unterstützer für unsere Veranstaltung gewinnen und so die Preise in einem erträglichen Rahmen halten“, sagt Thomas Meyer. „Natürlich werden wir auch skate-typische Verkaufsstände aufstellen und für Fragen rund um den Skate-Sport ansprechbar sein.“