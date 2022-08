Die Jugendbuch-Kolumne : Das dunkle Geheimnis von Raufarhöfn

Issum Ein kleines Dorf, eine Blutlache und ein ungeklärtes Verschwinden eines Bewohners. Kamann, die Hauptperson des Buches, ist einer großen Sache auf der Spur. Was ist da los in seinem Heimatort?

Diese Dinge hat er von seinem Vater vererbt bekommen, einem amerikanischen Soldaten, der auf Island stationiert war. Sein Großvater, ein Jäger, brachte ihm schon früh das Jagen bei, sowohl an Land als auch auf dem Wasser. Da Kalmann anders denkt als die meisten Menschen und oft Wutausbrüche hat, hat er schon mit 14 die Schule verlassen und ist mit seinem Großvater Jagen gegangen. Jetzt, wo Kalmann erwachsen ist, wohnt er nicht mehr mit seiner Mutter und seinem Großvater in Raufarhöfn, denn seine Mutter ist nach Akureyri gezogen und arbeitet dort als Pflegekraft, und sein Großvater ist im Altenheim. Er hat Alzheimer.

Im Grunde stört Kalmann das nicht so sehr, denn er besucht seinen Großvater jedes Wochenende. Doch als er eine große Blutlache im Schnee findet, hätte er sich gewünscht, dass sein Großvater dabei gewesen wäre, um ihm zu sagen, was zu tun ist. Denn nicht nur die Blutlache bereitet Kalmann Sorgen, sondern vor allem das Verschwinden eines Dorfbewohners. Dieser Vorfall lässt sogar Reporter aus der Stadt in das kleine Örtchen kommen. Kalmann vermutet, dass ein Eisbär den Verschwundenen verletzt oder sogar getötet haben könnte. Nach und nach findet er heraus, dass sein Dorf nicht ganz so normal und friedlich ist, wie es immer schien.