Medizinische Versorgung im Kreis Kleve : Klinik-Chefarzt ist „Top-Mediziner“

Kleve/Goch/Kevelaer Im Bereich der Hernienchirurgie erhielt Frank Müller das begehrte Focus-Gütersiegel. Seit 2016 ist der Chefarzt des Karl-Leisner-Klinikums dort ununterbrochen gelistet. Er leitet die Klinik für Allgemein- und Visceralchirurgie mittlerweile standortübergreifend.

„Für die Menschen im Kreis Kleve arbeiten wir an einer wohnortnahen Gesundheitsversorgung auf hohem Niveau“, sagt Sascha Sartor, Sprecher der Geschäftsführung der Katholischen Karl-Leisner-Trägergesellschaft. „Renommierte Qualitätssiegel wie die Auszeichnung des Focus sind für unsere Patienten ein wichtiger Wegweiser, der ihnen signalisiert: Bei uns werden Sie bestens versorgt.“

Müller ist seit April 2019 Chefarzt des Katholischen Karl-Leisner-Klinikums. Seit März 2020 leitet er die Klinik für Allgemein- und Visceralchirurgie standortübergreifend – am Wilhelm-Anton-Hospital Goch, Marienhospital Kevelaer und St.-Antonius-Hospital Kleve. In der nationalen Gemeinschaft der Chirurgen ist Müller eine der ersten Anlaufstellen, wenn es um Leisten-, Narben- und Bauchwandbrüche oder Hiatushernien bei Sodbrennen geht. Vielen Medizinern hat er als Lehroperateur neue und schonende OP-Techniken vermittelt. Basis für die jährliche Erhebung zur Focus-Ärzteliste sind aber nicht nur die Einschätzungen der Fachkollegen, sondern auch Umfragen in Zusammenarbeit mit medizinischen Fachgesellschaften, wissenschaftliche Publikationen sowie Empfehlungen von Patientenverbänden, Selbsthilfegruppen und Klinikchefs.