Schulen : Pauken in den Sommerferien

In den Sommerferien freiwillig in die Schule gehen? Für viele Schüler unvorstellbar. Doch 16 Kinder im Alter von 11 bis 15 Jahren, die im normalen Schulalltag die Gesamtschule am Forstgarten und das Freiherr-von-Stein-Gymnasium besuchen, haben sich für ein zweiwöchiges Sprachtraining an der Gesamtschule angemeldet. Das findet während der ersten beiden Wochen der Ferien statt und wird durch eine Kooperation der beiden Schulen sowie die Förderung des Internationalen Bunds und des Kommunalen Integrationszentrums ermöglicht.