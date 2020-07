Suche in Goch und Bedburg-Hau : Polizei fahndet nach entflohenem Triebtäter

Bedburg-Hau/Goch Der 67-jährige Forensikpatient war am 25. Juni aus einer offenen Station der LVR-Klinik Düren entflohen. Am Donnerstag gab es Hinweise, dass er sich zwischen Bedburg-Hau und Goch aufhalten könnte. Noch wurde die Polizei nicht fündig.

Mit einem Hubschrauber hat die Polizei am Donnerstag in Bedburg-Hau nach einem entflohenen Sexualstraftäter gesucht. Der 67-jährige Forensikpatient war am 25. Juni aus einer offenen Station der LVR-Klinik Düren entwichen. Nach Einschätzung seiner Behandler ist eine akute Gefährdung der Allgemeinheit durch den Patienten nicht in Gänze auszuschließen.

Der Patient ist seit November 1997 in der LVR-Klinik Düren untergebracht. Er wurde wegen versuchter Vergewaltigung in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch eines Kindes zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt. Daneben wurde die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet. Die Polizei hatte Hinweise erhalten, wonach er sich in einem Zelt in einem Waldstück zwischen Bedburg-Hau und Goch aufgehalten hat. Da er am Donnerstag nicht gefunden wurde, sucht die Polizei weiter nach Hinweisen.