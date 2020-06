Kostenpflichtiger Inhalt: Bürgerbegehren in Bedburg-Hau : Widerstand gegen Plan für die Klinik

Das Gelände der LVR-Klinik in Bedburg-Hau. Einige Bürger machen sich Sorgen, dass der alte Baumbestand im Falle einer Bebauung großflächig weichen muss. Bauamtsleiter Dieter Henseler verspricht hingegen, dass der Wald erhalten bleibt. Foto: Markus van Offern (mvo)

Bedburg-Hau Der Bebauungsplan für den Nordteil der LVR-Klinik in Bedburg-Hau geht jetzt in die Offenlage. Im Vorfeld regt sich Protest: Eine Bürgerinitiative findet, dass zu viele Bäume gerodet werden sollen und will Unterschriften sammeln.