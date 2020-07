Zeugen gesucht : Randalierer wüten in Reichswalde

Goch Unbekannte haben an der St.-Michael-Grundschule einen Baum und Scheiben zerstört und einen nagelneuen, 3000 Euro teuren Kicker beschädigt. Die Schulleiterin ist fassungslos, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Begonnen hat die Vandalismus-Serie in der vorletzten Schulwoche: Der Wetterhahn wurde vom First des Anbaus auf den Schulhof geschmissen und dabei leicht verbogen. Am 18. Juni schälten Unbekannte auf einer Höhe von einem Meter die Rinde eines 30 Jahre alten Baumes auf dem Schulgelände ab. „Der Baum wird das nicht überleben“, sagt Hausmeister Karl-Heinz Spettmann. Verdächtige wurden beobachtet und der Polizei benannt. In der ersten Ferienwoche haben vier Hausmeister den neuen, 3000 Euro teuren Outdoor-Kicker, aufgestellt und am Boden verschraubt. Am 4. Juli fällt Hausmeister Spettmann auf, dass der Kicker total zerkratzt und obszön bekritzelt wurde, außerdem haben die Unbekannten die Schrauben gelöst. Am Dienstag darauf macht der Hausmeister die Entdeckung, dass der Kicker auf die Seite gelegt wurde; die Spielstangen wurden verbogen, die Füße zum Ausgleichen von Höhenunterschieden abgeschraubt und mitgenommen. Außerdem haben die Randalierer die große Schuluhr im Giebel des Anbaus mit Steinen so lange beworfen, bis diese ebenfalls kaputt war. Der vorläufige Schlusspunkt war am Donnerstag, 9. Juli, als der Hausmeister am Neubau weitere Scheinschläge an den großen Fenstern feststellte – kaputte Dachziegel-Stücke lagen darunter.