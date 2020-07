Haus der kleinen Forscher : Wenn Ferien-Forschereien salzig werden

Wie verhalten sich Eier in Salzwasser, wie in Süßwasser? Diesen und weiteren Fragen können Kinder in einfachen Versuchen in dieser Woche nachgehen, wenn sich mit den Experimenten vom Haus der kleinen Forscher auseinandersetzen. Foto: wehrer

Kleve Einmal in der Woche stellt Barbara Maué vom Haus der kleinen Forscher Kreis Kleve an der Hochschule Rhein-Waal Forschungsideen für Eltern und Kinder zum Mitmachen an dieser Stelle in der Rheinischen Post vor.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ferienzeiten sind ideal zum Forschen – erst recht in 2020, wo durch die Corona-Pandemie schon die meisten Spiele gespielt und Bücher gelesen sind. Forscht doch einfach zusammen mit der Familie – das bringt Laune und Abwechslung. Gerne teilen wir jede Woche einen schnell umsetzbaren „Haus der kleinen Forscher“-Tipp zum Thema Wasser mit euch, den ihr zusammen und ganz einfach mit Alltagsmaterialien ausprobieren könnt. Wer mag, legt ein kleines Forschertagebuch an – wenn ihr das ans Haus der kleinen Forscher schickt (gerne als Scan oder auch als Videos), bekommt ihr ab zwei Forscheraktionen eine kleine Forschertüte vom Haus der kleinen Forscher.

Heute geht es ums Schwimmen. Wir schwimmen in Seen und manchmal im Meer. Da schmeckt das Wasser beim Tauchen ganz anders: salzig. Was es damit auf sich hat wollen wir heute erforschen.

info Von der Quelle bis zum Meer Einladung Der jährliche Tag der kleinen Forscher hat dieses Jahr das Thema „Von der Quelle bis zum Meer!“ Auf der Internetseite www.tag-der-kleinen-forscher.de finden sich Video-Entdeckertouren, ein Wimmelbild zum Weiterfragen, eine Instagram-Wasserstory zum Ergänzen und weitere Forschungsideen. In diesem Ausnahme-Jahr können auch forschungsbegeisterte Eltern das umfangreiche Aktionsmaterial kostenfrei bestellen.

Stellt zwei Gläser bereit, die weit genug sind, dass ein Ei darin tauchen kann. Gebt in beide gleich viel Leitungswasser. Nun gebt ihr einen Teelöffel Kochsalz in das eine der beiden Gläser mit Wasser. Umrühren. Wenn sich das Salz gelöst hat, also keine Salzkörnchen mehr sichtbar sind, gebt ihr wieder einen Löffel Salz hinein und rührt um. Das macht ihr solange bis sich trotz Rühren die Salzkörnchen nicht mehr auflösen.

Nun habt ihr ein Glas mit Salzwasser und eines mit sogenanntem Süßwasser (reines Leitungswasser ist gemeint, nicht Zuckerwasser)

• Sieht das Salzwasser anders aus als das Süßwasser in dem 2. Glas? Könntet ihr auch nach Vertauschen der Gläser erkennen in welchem Glas das Salzwasser ist? Und mit einer Lupe?

Alle Sinne der kleinen Forscher sind beim Salzwasser-Experiment gefragt. Foto: wehrer

• Riecht es anders? Fühlt es sich anders zwischen zwei Fingern (Sind sie rein?) an, wenn ihr damit eintaucht? Könnt ihr den Unterschied schmecken, wenn ihr danach an den Fingern leckt?

•Gibt es einen Unterschied, wenn ihr beide Gläser wiegt?

Nehmt jetzt die beiden rohen Eier dazu. Überlegt erst, was ihr denkt was passieren wird und legt dann je eines vorsichtig in jedes Glas. Beobachtet, ob sich die Eier unterschiedlich verhalten. Wie ist es bei Knöpfen, Einkaufswagenchips, Steinchen, Stöckchen, Büroklammern und was ihr noch ausprobieren wollt. Erst vermuten, dann tun.

•Aber Achtung: zum Vergleich müsst ihr immer zwei gleiche Teile haben oder den gleichen Knopf erst in das Süßwasserglas und dann in das Salzwasserglas geben!

• Könnt ihr die Dinge sortieren, und Gruppen bilden, je nachdem wie sie sich in den beiden Wassergläsern verhalten? Welche verschiedenen Gruppen findest du heraus?

Nun stellt sich die Frage ob ihr Salz und Wasser auch wieder trennen könnt?

•Welche Ideen hast du dazu?

Ein Tipp ist, Wärme zu nutzen. Dafür könnt ihr das Wasser in einen Topf geben, auf einem, am besten dunklen, Teller in die Sonne stellen oder andere Wärmequellen nutzen.

• Was passiert, wenn du das Salzwasser erhitzt? Nutze einen Deckel und schau dir nach ein paar Minuten an, was du daran siehst. Probiere!

• Wie sieht es im Topf oder auf dem Teller aus, wenn alles Wasser weg ist? Probiere!

Vermutlich kannst du dir jetzt nach deinen Entdeckungen einen Reim darauf machen, warum das Meer salzig bleibt, auch wenn die Flüsse immer mehr Süßwasser hineinbringen und der Regen, der hauptsächlich durch Wasser entsteht, das über dem Meer verdunstet, trotzdem nicht salzig schmeckt. Probiert mal beim nächsten Schauer und haltet das Gesicht in den Sommerregen. Und wer noch ans Meer fährt, kann ja mal schauen, was sich auf dem Teller mit Meerwasser tut.

Salzig oder nicht salzig, das ist hier die Frage. Wir sind sehr gespannt auf eure Ergebnisse. Wer dazu noch ein paar Hintergrundinfos sucht und die Sache mit dem Meer und Regen nochmal nachlesen möchte, schaut auf die Homepage der Hochschule: www.hochschule-rhein-waal.de

Wer mag, kann wieder Bilder, Videos oder einen kleinen Forschungsbericht machen und an uns schicken: barbara.maue@hochschule.rhein-waal.de

Liebe Eltern: Im Haus der kleinen Forscher gibt es beim Vorgehen kein Richtig oder Falsch. Die gemachten Erfahrungen und die daraus gezogenen Schlüsse zählen. Unterstützen Sie jede Lösungsidee ihrer Kinder – auch wenn Sie eine andere für erfolgversprechender halten. Kreativität und Ausprobieren sind gefragt. Machen Sie mit. Und verfolgen Sie ruhig selbst auch eigene Ideen. Und Sie werden bemerken: es macht Spaß.