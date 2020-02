Gesundheitsversorgung in Goch und Kevealer : Gocher Chefarzt wechselt ins Marienhospital in Kevelaer

Kevelaer/Goch Chefarztwechsel im Marienhospital in Kevelaer. Dr. Detlef Attig (65) übergibt an Dr. Frank P. Müller (57).

„Dr. Attig hat die chirurgische Versorgung im Marienhospital gemeinsam mit seinem hochqualifizierten Team in den vergangenen zehn Jahren maßgeblich geprägt“, so Holger Hagemann, Geschäftsführer des Katholischen Karl-Leisner-Klinikums. Schonende Operationsverfahren und eine sehr persönliche Atmosphäre zeichnen die Versorgung im Marienhospital aus.

Eins seiner Erfolgsrezepte: „Schubladendenken gibt es für mich nicht. Die Zusammenarbeit in interdisziplinären Teams ist für den Erfolg unserer Medizin essenziell.“ Seine medizinischen Schwerpunkte sind die onkologische, minimal-invasive und endokrine Chirurgie sowie die Proktologie. Auch die Chirurgie der Bauchspeicheldrüse und der Speiseröhre gewinnt durch den Experten regional an Bedeutung: Als Teil des interdisziplinären onkologischen Zentrums am Wilhelm-Anton-Hospital Goch konnten Müller und sein Team die Mindestmengen in der Pankreas- und Ösophaguschirurgie im vergangenen Jahr weit übertreffen. Von dieser Expertise sollen auch die Patienten des Marienhospitals in Kevelaer zukünftig profitieren.