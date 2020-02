Rathaussturm Goch : Märchenhaft das Rathaus erobert

Prinz Johannes V. (Knops) und Prinzessin Julia I. (Giesen) bezauberten bei ihrem Rathaussturm mit ihrer Märchenwelt den Bürgermeister und mehrere Tausend Zuschauer. Die kleinsten Gocher holten den Schlüssel

Es war einmal ein Prinzenpaar, das wollte so gerne den Schlüssel zum Rathaus haben, um eine Stadt voller bunter Narren zu regieren. Es war schwer, denn der Bürgermeister blieb hart, wollte seinen Schlüssel nicht hergeben. Da dachten sich der Prinz, die Prinzessin und ihr ganzer Hofstaat ein schönes Märchen aus, das den Bürgermeister, seine Mannen und das ganze Volk mitten ins Herz traf, so dass er gerne den Schlüssel in die Hände des Prinzenpaars legte: Es war ein märchenhafter Rathaussturm, mit dem das Gocher Prinzenpaar vom Kolping Karnevals Komitee (KKK), Johannes V. (Knops) und Julia I. (Giesen) tausende karnevalsbegeisterte Zuschauer bestens unterhielt.

Wie es Tradition ist zogen am Samstag alle neun karnevalstreibenden Vereine der Weberstadt vom Klosterplatz bis vor das Rathaus. Begleitet wurden sie von ihren Musikgruppen und all ihren Gardetänzerinnen Groß und Klein. Viele Zuschauer säumten die Straßen und jubelten ihnen zu. Auf der Bühne am Rathaus wartete Bürgermeister Ulrich Knickrehm mit Ehefrau Claudia, zahlreichen Ratsmitgliedern, Mitarbeitern der Verwaltung, sowie den Vorständen des Festkomitees Gocher Karneval (RZK). Der Marktplatz füllte sich schnell mit den Gocher Jecken. Live-Musik zum Schunkeln und Tanzen gab es von der Kolping Kult-Band „K6“.

Auch beim Rathaussturm Goch 2020 war der Gocher Markt voll mit Narren besetzt. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Info Info: Voller Termin-Plan für die tollen Tage: gleich nach dem Rathaussturm feierte das Prinzenpaar zusammen mit den Gocher Narren im Festzelt auf dem Klosterplatz. Am Sonntag gab es die Karnevalisten-Messe in St. Maria Magdalena. Im Festzelt zeigten einige hundert Tanzmädchen beim Familiennachmittag „Mariechen tanz“ ihr Können. Der Rosenmontagszug startet heute um 14:11 Uhr, wenn das Wetter mitspielt. Die After Zoch Party im Festzelt startet um 15:11 Uhr. Special Guest: Die Atzen.

Zuletzt traf das Kolping-Prinzenpaar mit seinem gesamten Gefolge ein, stieg sogleich zum Bürgermeister auf die Bühne. „Ihr wollt also meinen Schlüssel. Aber wie ihr seht, der Rat steht in ungewohnter Einigkeit hinter mir“, sagte Ulrich Knickrehm zur Begrüßung. Johannes zeigte auf den Marktplatz voller Jecken und rief: „Wir sind aber mehr!“ Die erste Angriffswelle des Prinzenpaars startete darauf mit einer humorigen Parade weiblicher Märchengestalten gemäß dem Motto der Session „Märchenhaft in Schwarz und Gelb, tanz mit Kolping um die Welt“. Schneeweißchen mit riesigen Zähnen, Rosenrot mit flammend roter Perücke, Aschenputtel, Rapunzel, Dornröschen und Rotkäppchen. „All diese Schönheiten sind für dich lieber Ulli, dafür gib uns den Schlüssel“, so Johannes. „Das sind ja Märchenbräute mit Bartstoppeln, die können mich nicht bezirzen“, sagte dieser, der scharf hingesehen und erkannt hatte, dass Männer in den Verkleidungen steckten. „Für den Schlüssel reicht das nicht“, stellte er fest.

Einzug der Karnevalsgesellschaften – traditionell mit Funkenmariechen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kein Problem für die närrischen Tollitäten, sie hatten natürlich eine zweite „Welle“ vorbereitet. „Wir schenken dir, lieber Uli, pures Gold, Geld und Schätze“, sagte Julia und präsentierte „Enrico“, den Goldesel. Er war aus Holz, riesengroß und Kolping-gelb. Und wie im Märchen, kam das „Gold“ auch „hinten raus“, in Form von Schoko-Talern. Es erklang „Der Enrico und sein Esel“ von Willy Hagara aus den 50er Jahren, das Publikum schunkelte dazu. Bürgermeister Uli darauf beeindruckt: „Das macht schon schwach, aber Geld allein macht nicht glücklich, ich schenk das Gold den Gochern und behalt den Schlüssel“, und warf die Schoko-Taler in die Menge.

Die dritte „Welle“ musste es nun richten. „Jetzt kommt der Knaller“, sagte Julia, die Fenster des Rathauses öffneten sich, und „Schneewittchen und die 77 Zwerge“ schauten heraus. Stellvertretend für alle Gocher Kinder kamen nun die kleinsten Aktiven der neun Vereine mit gelben Zwergen-Mützen in einer hinreißenden Parade aus dem Rathaus heraus. „Rück den Schlüssel raus“ sang Johannes, und das Narrenvolk stimmte ein. „Jetzt bin ich wirklich schwach in den Knien. Kinder, ihr habt mein Herz weichgeklopft“, so der Bürgermeister.

Als die kleinsten Gocher mit ihren Zipfemützen das Rathaus stürmten,, gab Bürgermeister Uli Knickrehm auf: Prinzessin Julia und Prinz Johannes reckten den Rathaus-Schlüssel jubelnd in die Höhe. Foto: Evers, Gottfried (eve)