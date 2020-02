Goch : CDU-Senioren zu Besuch im Hospital Goch

Goch Leistenbrüche, Diabetes, Magen- und Darmkrankheiten sind Fachgebiete im Wilhelm-Anton-Hospital.

(RP) Großer Andrang im Wilhelm-Anton-Hospital: Mehr als 100 Mitglieder der Gocher CDU Senioren Union besuchten auf Einladung von Regionaldirektorin Gabriele Theissen die Vorträge der beiden Chefärzte Frank P. Müller und Ufuk Gündug. Müller, Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Visceral-, Endokrine und Onkologische Chirurgie, gehört zu Deutschlands Top-Medizinern in der Hernienchirurgie. Er ist seit 1. April 2019 Chefarzt im Wilhelm-Anton-Hospital Goch, in der nationalen Gemeinschaft der Chirurgen ist er eine der ersten Anlaufstellen, wenn es um Leisten-, Narben- und Bauchwandbrüche oder Hiatushernien bei Sodbrennen geht, so die Senioren Union.