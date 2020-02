Nach den Absagen am Tulpensonntag : Klever Rosenmontagszug mit sieben weiteren Teilnehmern

Prinz Marc der Steuernde freut sich auf sieben weitere Teilnehmer beim Rosenmontagszug. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve In Kranenburg und Bedburg-Hau sind die Karnevalszüge am Tulpensonntag ausgefallen. Keppeln, Kleve und Goch wollen Rosenmontag pünktlich starten. In Kleve gibt es sieben weitere Teilnehmer, darunter auch die Tulpenprinzessin aus Bedburg-Hau.

Der Klever Rosenmontagszug wird größer als gedacht: Nachdem am Tulpensonntag die Züge in Bedburg-Hau, Emmerich und Kranenburg abgesagt wurden, haben sich manche Teilnehmer dazu entschieden, beim Klever Rosenmontagszug mitzumachen. „Durch die ausgefallenen Umzüge der Nachbargemeinden haben wir noch kurzfristig sieben Zugteilnehmer aus Kranenburg und Bedburg-Hau aufgenommen, um gemeinsam den Klever Karneval zu feiern“, schreibt das Klever Rosenmontags Komitee in den sozialen Medien. Prominenteste Teilnehmerin ist Bedburg-Haus Tulpenprinzessin Lorè Dana. „Zu unserer großen Freude wird morgen die Tulpenprinzessin Lorè-Dana I. aus Bedburg-Hau persönlich mit an unserem Umzug teilnehmen. Hierüber hat sich insbesondere unser Prinz Marc der Steuernde sehr gefreut.“

Die Klever wissen nur zu gut wie es sich anfühlt, wenn der eigene Zug ausfällt. 2016, als Helmut der Sportliche Prinz war, wurde der Klever Rosenmontagszug ebenfalls wegen einer Sturmwarnung abgesagt. Hierzu schreibt das KRK: „Mit großem Bedauern haben wir die schlechten Nachrichten aus unseren Nachbargemeinden Bedburg-Hau, Kranenburg und aus der Stadt Emmerich am Rhein vernommen. Leider konnten die Karnevalsumzüge wegen des schlechten Wetters dort heute nicht stattfinden. Hier kamen uns direkt Erinnerungen von vor vier Jahren hoch, wo wir ebenfalls diese schwere Entscheidung getroffen haben und den Rosenmontagszug aus Sicherheitsgründen haben ausfallen lassen. Die heutigen Entscheidungen können wir nur unterstützen, denn am Ende geht die Sicherheit immer vor!“

Das KRK ist guter Dinge, dass der Rosenmontagszug im Jahr 2020 planmäßig vonstatten geht und bedankt sich bei den Umweltbetrieben der Stadt. Die Mitarbeiter haben kurzfristig neue Zugnummern für den morgigen Tag auf der Emmericher Straße bereitgestellt. Beginn des närrischen Treibens ist um 12.11 Uhr an der Emmericher Straße in Kellen.

Nicht zuletzt hat auch Propst Johannes Mecking in der Narrenmesse am Sonntag ein gutes Wort beim Wettergott eingelegt, so schreibt es das KRK. Der Deutsche Wetterdienst meldet für Rosenmontag im Übrigen auffrischenden Wind, vereinzelt stürmische Böen. Hubert Reyers (Wetter am Niederrhein) schreibt: „Am Rosenmontag zeigt sich der Himmel oft bewölkt, Auflockerungen sind nur selten dabei. Voraussichtlich gibt es bis 14 oder 15 Uhr nur leichten/wenig Regen, erst danach fällt verbreitet Regen. Die Temperaturen steigen von 2 oder 3 Grad am Morgen auf erneut recht milde 10 oder 11 Grad am Nachmittag an. Der am Vormittag nur schwache Südwind lebt am Nachmittag böig auf, am Abend und in der Nacht zu Dienstag wird er in Böen stark – 65 km/h sind dann möglich.“