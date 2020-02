Wegen Sturmwarnung : Nach Bedburg-Hau sagt auch Kranenburg Zug ab

Beim Rathaussturm am Samstag war noch alles in Ordnung. Prinz Marc der Musikalische und Funkemariechen Miriam haben die Schlüssel von Bürgermeister Günter Steins erobert. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)/Stade

Bedburg-Hau/Kranenburg Der Frühshoppenzug in Kranenburg fällt wie fast alle anderen Karnevalszüge in der Region aus. Für Rosenmontag sind die Wetterprognosen besser.

Nach Bedburg-Hau hat nun auch die Gemeinde Kranenburg den Karnevalszug am Tulpensonntag abgesagt. „Der Frühschoppen-Zug in Kranenburg muss abgesagt werden.“ Das teilt die Zugleitung am Sonntagmorgen (23. Februar 2020) mit. Die Gefahr sei auch in Kranenburg zu groß. Am Niederrhein sind nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) Böen bis neun Beaufort angekündigt.

Tulpenprinzessin Lorè Dana hat zwar den Rathausschlüssel, auf ihren Tulpensonntagszug muss sie leider verzichten. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)/Stade

Der Deutsche Wetterdienst meldet für Sonntag zwischen 9 und 18 Uhr Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 75 km/h aus südwestlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit schweren Sturmböen bis 100 km/h gerechnet werden. Hobbymeteorologe Hubert Reyers aus Kleve meldet: „Mit dem Dauerregen heute gelangt der Niederrhein in den Warmluftsektor eines Sturmtiefs. Bis die Kaltfront am Nachmittag am Niederrhein für sinkende Temperaturen sorgt, müssen wir besonders zwischen 12 und 15 Uhr mit einigen Sturmböen bis 80 km/h rechnen. Davor und danach ist der Wind deutlich schwächer.“

Das lässt auch die übrigen Karnevalisten aufhorchen. So meldet zum Beispiel die Queekespiere aus Keppeln in den sozialen Medien: „Der Rosenmontagszug in Keppeln startet morgen wie geplant um 11.11 Uhr. Nach allen Prognosen ist der Sturm bis dahin längst weitergezogen.“

