Gocher Karneval : Was hier sprüht ist nur die gute Laune

Goch 79 Zugnummern beim Gocher Rosenmontagsug konnten sich sehen lassen. Johannes V. und Julia I., das Kolping-Prinzenpaar und ihr großes närrisches Volk genossen den Höhepunkt der Session.

Start ist immer an der Mühlenstraße, dorthin kommen alle Wagen und Fußgänger einfach über den Ring und die Nebenstraßen. Der Zug bewegt sich am Marktplatz entlang, durch die Bahnhof- und Brückenstraße mit Umrundung des Harlekin am Bahnhofs-Kreisverkehr und endet etwa zwei Stunden später am Ausgang der Vossstraße.