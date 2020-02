Karneval in Uedem : Fidele Stimmung mit „Geier“ im Uedemer Bürgerhaus

Karneval in Uedem

Uedem In Uedem feierte die Fideltas im ausverkauften Narrentempel.

Im Uedemer Bürgerhaus war kein Stuhl mehr frei, die Gäste steckten fast ausnahmslos in fantasievollen Verkleidungen, es wurde geschunkelt, gelacht und getanzt: die Uedemer Fidelitas hielt ihre Narrensitzung. Sitzungspräsident Frank Kösters, genannt „der Geier“, führte schwungvoll durch das vollgepackte Programm. Zum Auftakt entführten die jüngsten Tänzerinnen und der eine Tänzer das Publikum in die magische Welt von „Vaiana“. Darauf heizten die „Kleefse Tön“ sportlich und musikalisch die Stimmung so richtig ein. Alle Gäste standen, tanzten, klatschten und nutzten die auf den Tischen bereitliegenden Leuchtstäbe. Im Saal entstand ein bewegtes Farbenmeer zum Rhythmus der Musik.