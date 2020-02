Sturmwarnung : Tulpensonntagszug in Bedburg-Hau ist abgesagt

Die Vorhersage von Böen bis acht Beaufort und zu viele Bäume auf dem Zugweg sorgten für die Absage: Der Tulpensonntagszug in Bedburg-Hau fällt aus. Foto: Matthias Grass

Bedburg-Hau In Bedburg-Hau musste der Zug wegen des Sturms abgesagt werden. In Kranenburg wird Sonntag um 8 Uhr entschieden.

Der Tulpensonntagszug in Bedburg-Hau ist abgesagt. Er wird am Sonntag, 23. Februar, nicht von Hau nach Hasselt quer durch das Gelände der LVR-Klinik ziehen. „Wir haben mit der Zugleitung, der Polizei, Vertretern des Ordnungsamtes und der beteiligten Vereine zusammengesessen und sind im Grunde einstimmig zu dem Schluss gekommen, dass es zu gefährlich ist, den Zug am Sonntag zu starten“, sagt Bedburg-Haus Bürgermeister Peter Driessen.

Es seien Böen bis acht Beaufort vorausgesagt, deshalb habe man, so schreibe es die Verordnung vor, den Krisenstab zusammengerufen. Man sei zu der Absage gekommen, weil der Zug ungeschützt über offenes Gelände und vor allem durch die mit vielen vielleicht beim Sturm nicht standsicheren Bäumen bestandenen Bereiche der LVR-Klinik ziehen müsste, erläutert Driessen die Entscheidung. „Da sind bei den letzten Stürmen schon Bäume umgefallen - das Risiko konnten wir nicht eingehen“, so der Bürgermeister. Auch sei es nicht möglich gewesen, den Zug in nur einem Tag um das Gelände der Klinik umzuleiten. Die Genehmigungen vom Kreis lagen vor und eine Umleitung wäre in so kurzer Zeit nicht möglich gewesen, argumentiert der Krisenstab. Zumal man auch da wieder durch dicht mit Bäumen bestandene Gebiete gekommen wäre.

Schwere Entscheidung für Prinzessin Lorè-Dana I, hier beim RP-Prinzenempfang mit Regionalleiterin Julia Lörcks: Sie wird nicht durch ihre Narrengemeinde ziehen können. Foto: Evers, Gottfried (eve)

„Mein karnevalistisches Herz trauert, aber der Verstand sagt, dass es zu gefährlich ist und wir die Verantwortung nicht übernehmen können: Sicherheit geht nun mal vor“, so Driessen. Es tue ihm sehr leid um Prinzessin Lorè-Dana I., die doch gerade erst die Schlüssel zum Rathaus erobert habe. Die Bedburg-Hauer Karnevalisten treffen sich morgen um11 Uhr zur Fete der BTK-Vereine.