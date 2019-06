Goch : Chefarzt Dr. Frank P. Müller als „Top-Mediziner“ ausgezeichnet

Goch Dr. Frank P. Müller vom Gocher Hospital ist bundesweit unter den Top 30-Medizinern im Bereich „Hernienchirurgie“.

Mit modernen Operationsmethoden und Materialien können wir heute aber fast immer ohne große Schmerzen oder längere Beeinträchtigungen helfen.“ Müller ist seit 1. April Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Visceral-, Endokrine und Onkologische Chirurgie am Hospital Goch. In der nationalen Gemeinschaft der Chirurgen ist er eine der ersten Anlaufstellen, wenn es um Leisten-, Narben- und Bauchwandbrüche oder Hiatushernien bei Sodbrennen geht. Vielen Medizinern hat er als Lehroperateur neue und schonende OP-Techniken vermittelt. Basis für die jährliche Erhebung zur Focus-Ärzteliste sind aber nicht nur die Einschätzungen der Fachkollegen, sondern auch Umfragen in Zusammenarbeit mit medizinischen Fachgesellschaften, wissenschaftliche Publikationen sowie Empfehlungen von Patientenverbänden, Selbsthilfegruppen und Klinikchefs. Der Gocher Chefarzt ist seit 2016 ununterbrochen im Focus gelistet.