Corona-Krise im Kreis Kleve : Klinikum erweitert Patientenbesuche

Kleve Nachdem in der Corona-Pandemie etwas Entspannung eingetreten ist, werden die Vorschriften für Patientenbesuche in den Hospitälern des Karl-Leisner-Klinikums etwas gelockert. Patienten können nun wieder täglich besucht werden.

Die Besucher werden in einem Register vermerkt, damit Infektionsketten nachvollzogen werden können. Die Formulare, die vor dem Besuch ausgefüllt und an den Haupteingängen abgegeben werden müssen, können auf der Webseite des Klinikums heruntergeladen werden (www.kkle.de/besuch) und liegen an den Haupteingängen aus. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, die Einhaltung des Mindestabstandes und eine regelmäßige Händedesinfektion sind während der Besuche verpflichtend.