Auszeichnung für Studentin : Gold für „Interkulturelle“ Hocker

Kleve/Kamp-Lintfort Für ihre Bachelorarbeit, in der sie ein modulares Hockersystem präsentiert, wurde die 23 Jahre alte Studentin der Hochschule Rhein-Waal, Lisa-Maria Kamysz, beim Art Directors Club (ADC) Junior Wettbewerb ausgezeichnet.

„Eine Haltung einnehmen, bei der man mit Gesäß und Oberschenkeln bei aufgerichtetem Oberkörper auf einer Unterlage ruht.“ So steht es im Duden geschrieben. Gemeint ist das Sitzen, eine menschliche Grundhaltung. Jeder von uns verbringt mehrere Stunden täglich in dieser Position.

Lisa-Maria Kamysz, Bachelorabsolventin an der Hochschule Rhein-Waal, hat sich im Rahmen ihrer Abschlussarbeit mit diesem Thema beschäftigt und nun einen bedeutsamen Preis abgeräumt. Für ihre Bachelorarbeit „Uneo – Approaching Cultures through a Modular Stool System“ im Studiengang „Information and Communication Design“ wurde die 23-Jährige beim Art Directors Club (ADC) Junior-Wettbewerb mit Gold ausgezeichnet.

Tätigkeit Mehr als 500 Mitglieder aus ganz Deutschland haben es sich zur Aufgabe gemacht, neue und kreative Standards in der kommerziellen Kommunikation zu setzen und sie Marketingverantwortlichen, Wirtschaftsentscheidern, Kreativen und besonders dem Nachwuchs zu vermitteln. Der ADC verfügt über ein vielfältiges Angebot an Wettbewerben, Seminaren, Vortragsreihen und Publikationen.

Der ADC zählt zu den wichtigsten Kreativwettbewerben in Europa. Er bietet Nachwuchskreativen die Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu machen. Kamysz’ Idee ist so einfach wie genial. Ihr modulares Hockersystem „Uneo“ basiert auf traditionellen Hockerformen und ermöglicht die individuelle Kombination von Formsprachen aus der ganzen Welt.

In der Folge ging es an die Recherchearbeit. „Die meisten Informationen habe ich tatsächlich aus verschiedenen Bibliotheken, beispielsweise an den Unis in Köln und Düsseldorf, aber auch durch das Internet bezogen“, so die Moerserin, die mittlerweile für eine Agentur arbeitet. Auch einen Tischler habe sie zu Rate gezogen. Das Endergebnis kann sich sehen lassen. „Uneo“ besteht aus fünf verschiedenen Sitzflächen, die sich wiederum mit acht möglichen Beinelementen kombinieren lassen. Die kulturell bedingt unterschiedlichen Formsprachen kann Kamysz sehr anschaulich erläutern. „Während afrikanische Hocker tendenziell sehr stabil und stämmig daherkommen, sehen Hocker aus dem asiatischen Raum ganz anders aus. Dort findet man viel fragilere Exemplare, die oftmals mit Ornamenten verziert sind.“