Bauausschuss Kleve : Verkehrskonzept für das neue Konrad-Adenauer-Gymnasium

Kleve Für den Neubau des Konrad-Adenauer-Gymnasiums wird die Stadt ein neues Verkehrskonzept erstellen: Es gibt einen Kreisverkehr vor der künftigen Schule und man denkt über eine B 9-Unterführung nach. Tiefbauamtsleiter Bernhard Klockhaus stellte das Konzept jetzt vor.

Es ist schon viel Erde bewegt worden neben der Bahnstrecke am Geefacker/Ecke Riswicker Straße: Dort beginnt jetzt der Neubau des Klever Konrad-Adenauer-Gymnasiums. Und mit der neuen Schule muss es auch ein neues Verkehrskonzept für die dort aufeinandertreffenden Straßen Geefacker, Riswickerstraße, und die neue Planstraße Am Stellwerk entlang des künftigen Schulgeländes geben. Das stellte der Leiter des Fachbereichs Tiefbau der Stadt Kleve , Bernhard Klockhaus, jetzt im Ausschuss für Verkehrsinfrastruktur und Mobilität vor. „Wir müssen hier die Wege von rund 1000 Schülern, von Eltern und Lehrern koordinieren und den Verkehr bewältigen“, sagte Klockhaus, der dafür ein Verkehrsgutachten eingeholt hatte.

Es soll am Kreuzungspunkt der Straße ein Kreisverkehr mit vier Ausfahrten gebaut werden, der vor dem Entree der Schule mündet. Hier soll es eine großzügige, dann auch optisch den Verkehr bremsende, Pflasterung geben. Die könnte in Teilen auch in das Schulgelände übergehen, sagte Kockhaus. Einen Wendeplatz für die „Helikoptereltern“, die als Mama- oder Papa-Taxi ihre Kinder vor der Schule absetzen, soll es nicht geben. Dafür wird in Höhe des Wohnmobilplatzes eine „Elternhaltestelle“ eingerichtet. „Leider gibt es in der Straßenverkehrsordnung kein Verkehrszeichen dafür“, sagte Klockhaus. Es sollte ein Zeichen sein, dass klar und deutlich vermittelt: Ab hier geht man zu Fuß, so Klockhaus.