Ukraine : Schulen in Hilden setzen starke Zeichen der Solidarität

Mehr als 2600 Euro haben die Schüler der Astrid-Lindgren-Schule bei ihrer Aktion in der Mittelstraße gesammelt, indem sie selsbtgebasteltes an Passanten gaben und um Spenden baten. Das Geld ging an das Kinderhilfswerk „terre des hommes“. Foto: Gerd Faruß

Hilden Viele Schulen haben angesichts des Krieges in der Ukraine unterschiedliche Aktionen gestartet. Sie alle wollen ein Zeichen für den Frieden setzen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ina Schwerdtfeger

Der Krieg in der Ukraine geht auch an den Schülern in Hilden nicht unbemerkt vorbei. Die Gedanken und auch Ängste der Kinder und Jugendlichen zum Krieg sind Thema im Unterricht. An vielen Schulen entstehen so zahlreiche Ideen, wie man Solidarität zeigen und den Menschen in der Ukraine helfen kann: Die Bandbreite reicht von Spendenaufrufen, über die Formation von Peace-Zeichen oder das Basteln von Friedenszeichen.

Marie-Colinet-Sekundarschule Dort hat das Lehrerkollegium Geld gesammelt, um damit benötigte Hilfsgüter für die Ukraine zu kaufen. Da das Thema auch sehr präsent bei den Schülern ist – nicht nur als Unterrichtsthema, wurden einige Kinder ausgewählt, die mit einkaufen gegangen sind. „Das war richtig toll. Denn fast überall, wo wir waren, haben wir Rabatte bekommen“, berichtet Schuldirektorin Sabine Klein-Mach. „Sei es in Apotheken, Drogerien oder im Supermarkt.“

Bürgermeister Claus Pommer stellt an der Wilhelm-Busch-Schule eine Kerze zum Peace-Zeichen auf der Ukraine-Flagge. Foto: Bernhard

Wilhelm-Busch-Grundschule Die Erdmännchenklasse 3a hat im Unterricht eine große Friedens-Collage mit Bildern und Texten erstellt und am vergangenen Donnerstag an Bürgermeister Claus Pommer und Schuldezernenten Sönke Eichner übergeben. Bei dem Besuch haben die Kinder mit Kerzen ein Friedenssymbol nachgestellt, dabei das Friedenslied ‚Hevenu Shalom alechem‘ gesungen und Friedenswünsche für die Menschen in der Ukraine gesprochen. Im Anschluss lasen sie selbstgeschriebene Gedichte gegen Krieg und für den Frieden vor und überreichten gesammelte Spenden für Kinder in der Ukraine. Die Friedens-Collage soll nun einen Extra-Platz im Eingangsbereich des Rathauses bekommen. Auch in den anderen Klassen wurde das Thema vielfältig aufgegriffen.

Auch die Schüler der Astrid-Lindgren-Schule wollten helfen und haben am vergangenen Mittwoch auf dem Alten Markt an der Mittelstraße gesammelt. Rund 80 Kinder aus drei Klassen haben Zeichnungen und Briefe gebastelt, die sie gegen eine Spende an die Passanten abgegeben haben. Insgesamt sind mehr als 2600 Euro zusammengekommen, die an das Kinderhilfswerk „terre des hommes“ überwiesen wurden. „Die Hildener Bevölkerung war dank einer guten Vorbereitung durch die Schulleitung- von den Schülerinnen und Schüler sehr angetan“, berichtet Gerd Faruß, Sprecher terre des hommes Düsseldorf/Neuss.

An der Theresienschule haben die Schülerinnen auf Friedensfedern Wünsche und Hoffnungen geschrieben. Foto: Theresienschule

Wilhelm-Hüls-Schule „Natürlich greifen wir das Thema behutsam und altersangemessen im Unterricht auf, wenn es von den Kindern eingebracht wird, um Ängsten und Sorgen entgegenzuwirken“, erläutert Schulleiter Tobias Schmeltzer. „Wir sehen es aktuell als unsere Aufgabe, die Schülerinnen und Schüler zu stützen, zu informieren und dabei gleichzeitig ein offenes, angstfreies und friedliches Miteinander zu gewährleisten, das keinen Platz für Einschüchterungen oder Schuldzuweisungen lässt.“

Lehrer und Schüler der Marie-Colinet-Sekundarschule kauften ein. Foto: Marie-Colinet-Sekundarschule

Auch im Grundschulverbund Schulstraße wird mit den Kindern aller Klassen über die Ereignisse in der Ukraine gesprochen. „Mit den älteren Kindern können bereits Nachrichten auf Kinderkanälen geschaut und besprochen werden. Bei den jüngeren Kindern steht das Thema Frieden auf der Welt im Mittelpunkt“, erläutert Schulleiterin Renate Coenen. „Im ganzen Schulgebäude an beiden Standorten finden sich Bilder und Collagen zu diesem Thema.“ Coenen berichtet aber auch, dass bereits seit vielen Jahren Flüchtlingskinder unterschiedlichster Herkunft an der Schule unterrichtet werden. Viele dieser Kinder hätten traumatische Erfahrungen, worauf man eingehe.

Gemeinschaftsgrundschule Im Kalstert. „In den Klassenstufen wurden jedoch auf den jeweiligen Entwicklungsstufen der Kinder der Ausbruch des Krieges und auch die damit einhergehenden Folgen besprochen. Wenn die ersten Kinder an der Schule eintreffen werden, dann haben wir weitere Anlässe, das Thema erneut in den Mittelpunkt zu stellen“, erläutert Schulleiter Marc-Christoph Rattay.

Theresienschule Die Fenster der Klassenräume haben die Schülerinnen mit Friedenstauben dekoriert. „Jugendliche mit Angehörigen in Russland sitzen in den Klassen neben dem Mädchen, dessen Mutter aus der Ukraine stammt, und bei den Schülerinnen, die vor einigen Jahren aus Syrien zu uns geflüchtet sind, kommen Bilder wieder hoch“, sagt Lehrerin Astrid Gilbert und berichtet über ein Schulprojekt: „Aus mehr als 600 Federn, beschriftet mit ganz persönlichen Sätzen, wo und wie ich den Frieden leben kann, wird sie entstehen: eine riesige Friedenstaube für unsere Aula - sichtbares Zeichen unserer Gedanken, Wünsche und Hoffnungen.“