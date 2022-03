Sportentwicklung : Stadt pachtet Tennisanlage

1925: Blick auf die Anlage nach Fertigstellung der ersten sechs Plätze. 130 Mitglieder hatte der Verein damals, davon ist die Hälfte aktiv. Sieben Jahre später, im Juni 1932, wird das erste Internationale Turnier auf der Anlage am Bresserberg ausgetragen. Foto: Verein

Kleve Der Tennissport in Kleve hat eine Zukunft. Die Anlage am Bresserberg wird jetzt im Rahmen des Sportentwicklungskonzepts von der Stadt angepachtet. Damit hat der Sport jetzt zehn Jahre Sicherheit.

Lange war unklar, was aus den Tennisplätzen auf dem Klever Bresserberg wird. Dass der weiße Sport sich in den vergangenen Jahrzehnten extrem rückläufig entwickelt hat, ist nicht allein Kennern der Szene aufgefallen. Auch die an Tradition reiche, aber an Spielern arme Klever Tennisvereinigung Rot-Weiss kämpft gegen den Mitgliederschwund. Doch ist die Zukunft für die wunderbar auf dem Berg gelegene Anlage und den Tennissport wieder aussichtsreich.

Die Stadtspitze hat jetzt Fakten geschaffen. In der Vergangenheit wurde seitens der Verwaltung mehrmals mit Marie-Luise Klar (85), alias Puppa Schmitz, und ihrem Sohn, der Besitzer des Grundstücks ist, über mögliche Perspektiven diskutiert. Die Gespräche sind jetzt beendet. Für die nächsten zehn Jahre wird sich an der Nutzung nichts ändern. „Wir haben einen Pachtvertrag über zehn Jahre mit der Stadt ausgehandelt. Über diesen Zeitraum werden die Tennisplätze hier Bestand haben“, sagt Marie-Luise Klar. Im vergangenen Jahr sah es so aus, als käme keine Bewegung in die Sache. Das hat sich geändert. Wohl auch durch das neue Sportentwicklungskonzept, in dem die Anlage eine erhebliche Rolle spielt.

Marie-Luise Klar ist jedenfalls voll des Lobes für Bürgermeister Wolfgang Gebing: „Mit ihm waren es unkomplizierte und angenehme Gespräche.“ Schnell sei man für beide Seiten zu einer guten Lösung gekommen. Das Dokument ist von Bürgermeister Wolfgang Gebing und dem neuen Kämmerer Klaus Keysers unterzeichnet.

Seitens der Stadt hieß es zu dem Abschluss: Man konnte erreichen, dass die Tennisplätze auf dem Klever Bresserberg langfristig im Rahmen des Sportentwicklungskonzeptes von Vereinen genutzt werden können. Zu weiteren Details wolle man sich nicht äußern. Da der Vertrag über zehn Jahre läuft, muss die Politik dem Kontrakt zustimmen. Am Mittwoch tagte der Liegenschafts- und Steuerausschuss. Hier hätte auch das Schriftstück auf der Tagesordnung stehen können. Nach Informationen unserer Redaktion soll die Verwaltung es aufgrund zeitlicher Probleme nicht rechtzeitig geschafft haben, die Vorlage zu erstellen. Zu Vertragsdetails wie Pacht, Miet- und Gestattungsverträgen äußerte sich die Stadt nicht, da diese auch die Privatinteressen der Vertragspartner betreffen und daher nicht öffentlich kommentiert werden.

Für den Besitzer und die Vereine ist das Ganze eine gute Lösung. Auch vor dem Hintergrund regelmäßiger Zahlungen. Aufgrund der übersichtlichen Mitgliederzahl war es für Rot-Weiss keine leichte Aufgabe, die vereinbarten Zahlungen regelmäßig zu stemmen.

Sieben Plätze gehören zu der Anlage. Drei davon sollen in Kunstrasenspielfelder umgebaut werden. „Auf denen kann nahezu das ganze Jahr gespielt werden. Auch weil es immer wärmer bleibt“, weiß die 85-Jährige. Sinn macht die Investition der Stadt, weil neben der Klever TV Rot-Weiss auch die Tennisabteilungen des VfL Merkur Kleve und des 1. FC Kleve dort ein neues Zuhause finden werden. Allein kann kein Verein, keine Abteilung lange überleben.

Dass die Rückschlagsportart nicht weiter ausbluten muss, zeigt die jüngste Entwicklung bei der Tennisvereinigung. „Die haben zuletzt 40 neue Mitglieder gewonnen“, ist Marie-Luise Klar glücklich, dass der Sport neben ihrem Haus sich wieder in die andere Richtung entwickelt.Gearbeitet werden muss noch am Platzhaus. Das besitzt zwar den Charme der 70er-Jahre, genügt heutigen Ansprüchen jedoch kaum mehr.

Die 85-jährige Marie-Luise Klar ist froh, dass der Pachtvertrag zustande gekommen ist. Seit ihrer Kindheit ist sie mit dem Tennissport eng verbunden und wird es jetzt mindestens noch zehn Jahre sein. „Es wäre für mich grausam gewesen, wenn hier alles mit Häusern zugebaut worden wäre. Aber durch die Lösung ist das nicht mehr notwendig“, sagt sie. Die schöne Aussicht wäre dahin, so Klar.