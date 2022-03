Kreis Kleve : Politik will mehr über Arbeit der Kreis-WfG erfahren

Kreis Kleve Die FDP hatte verlangt, dass Wirtschaftsförderung im Kreis Chefsache der Landrätin werde und der Kreistag besser zu informeren sei. Debatte im Ausschuss für Digitales.

„Kreis-Wirtschaftsförderer Hans-Josef Kuypers hat kürzlich zum ersten Mal in einer Kreistagssitzung die Politik über die Arbeit der Gesellschaft informiert. Im Normalfall bekommt aber nur der Aufsichtsrat der WfG mit, woran gerade gearbeitet wird, im Grunde bleibt das meiste nicht-öffentlich“, sagt Klapdor. Das sei nicht gut, zumal auch weitere Akteure wie etwa die IHK oder die Hochschule, die eben nicht im Aufsichtsrat vertreten seien, Interesse an Themen der WfG hätten.

Womit dann unter anderem das Thema Existenzgründung gemeint ist, denn regelmäßig machen sich Absolventen der Klever Hochschule selbstständig. Ob sie zum Beispiel in der Region bleiben oder anderswo durchstarten – das sei doch bestimmt für die Politik interessant. In der Vorlage zur Sitzung hatte auf Antrag der oben genannten Fraktionen, unterzeichnet von SPD-Kreisfraktionschef Jürgen Franken, die Verwaltung umfassend Stellung bezogen. Vor allem wurde dargestellt, welche Aufgaben die WfG hat. Bei dem Inhalt des Antrags handele es sich um eine „originäre Aufgabe der Wirtschaftsförderung“. In den Gremiensitzungen erhalten die Aufsichtsratsmitglieder in den Worten von Landrätin Silke Gorißen „Informationen beispielsweise zu den Themenbereichen ,Existenzgründungen‘ und ,Potenzialberatung‘.“