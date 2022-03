Jugend-Ferienworkshops : Beats kreieren in der „Move Factory“

Kleve Musikalische und sportliche Workshops für Jugendliche ab elf Jahren werden in den Osterferien angeboten. Die Anmeldung ist online möglich.

Im viertägigen Workshop „music-beats-sounds“ dreht sich in der zweiten Ferienwoche vom 19. bis zum 22. April alles rund um Musik. Täglich wird von 11 bis 16 Uhr mit verschiedenen Apps gearbeitet: Geräusche aufnehmen, Beats bauen und gemeinsam Musik machen – egal welche Musik man gerne hört: in diesem Workshop ist (fast) alles möglich. Zwei professionelle Musiker unterstützen die Entwicklung eigener Ideen. Sie haben ausreichend Ipads dabei und zeigen, was auch mit dem Smartphone möglich ist. Am Freitag gibt es eine Abschlussperformance, in der die eigene Musik auf der Bühne präsentiert wird. Gemeinsame Pausen, musikalische Spiele und ein Mittagssnack sind auch dabei. Jeder ab elf Jahren kann ohne Vorkenntnisse mitmachen, die Teilnahme ist kostenlos.