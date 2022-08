Fassanstich durch Bürgermeister : Die Kranenburger Kirmes ist gestartet – das erwartet die Besucher

Kranenburg Kirmes Fassanstich mit Buergermeister Boehmer Foto: Markus van Offern (mvo)

Kranenburg Die Kirmes in Kranenburg ist feierlich eröffnet. Damit steht dem Volksfest-Spaß nichts mehr im Weg. Am Montag stehen die Kinder im Mittelpunkt. Was sonst an Programm geboten wird.

Dass Ferdi Böhmer es nicht zum ersten Mal macht, hat er jetzt erneut in Kranenburg bewiesen. Souverän schlug der Bürgermeister gestern das erste Bierfass an und eröffnete damit das Volksfest in der Grenzgemeinde. Bis Montag läuft der Rummel. Mit einem Feuerwerk wird die Kirmes dann beendet. Erstmals haben die Organisatoren beschlossen, dass alleine Coverbands auf der Bühne stehen und für ordentlich Stimmung sorgen sollen. Von Helene Fischer über Toto bis hin zu den Flippers reicht ihr Repertoire. Für ausgelassene Tage in der Grenzgemeinde ist somit alles vorbereitet.