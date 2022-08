Warnung nach Großbrand : Zwei Feuerwehrleute bei Explosion in Goch schwer verletzt

Goch Bei einem Großbrand in Goch sind zwei Feuerwehrleute schwer verletzt worden. Ein Industriegebäude steht in Flammen. Die Einsatzkräfte befinden sich im Großeinsatz, die Rauchsäule ist kilometerweit zu sehen.

In Goch ist es am Freitagnachmittag zu einem Großbrand gekommen. Ersten Informationen der Feuerwehr zufolge steht ein Industriegebäude an der B67 in Flammen. Bei einer Explosion wurden laut Feuerwehrsprecher Torsten Matenaers zwei Feuerwehrleute schwer verletzt. Rettungshubschrauber sind im Einsatz, um die Verletzten Einsatzkräfte in eine Spezialklinik zu bringen. Die kompletten Feuerwehrkräfte Gochs sind alarmiert worden, um den Brand zu bekämpfen. Die Rauchsäule ist kilometerweit zu sehen.