Nach zweijähriger Corona-Pause : Auf der Cranger Kirmes in Herne drehen sich wieder die Karussells

Herne Elf Tage Volksfest. Nach langer Pandemiepause war die Vorfreude besonders groß. Am Freitag kam auch Prominenz nach Herne zur offiziellen Eröffnung.

Nach langer Pandemiepause ist die Cranger Kirmes in Herne als eines der größten Volksfeste in Deutschland offiziell eröffnet worden. Im Festzelt gab Oberbürgermeister Frank Dudda (SPD) mit einem Fassanstich - drei Schlägen - am Freitagnachmittag den Startschuss. Das „Sommermärchen an der Ruhr“ könne wieder beginnen, sagte Dudda. Nachdem das Fest in den vergangenen beiden Jahren wegen Corona ausgefallen war, sei das nun ein „magischer Moment“, sagte der OB einem Sprecher zufolge. „Wir sind wieder da.“