Volksfest in Herne Cranger Kirmes startet ab August – Was bereits bekannt ist

Am Freitag, 4. August, findet die Eröffnungsfeier in der Cranger Festhalle statt. Traditionell eröffnet Hernes Oberbürgermeister Dr. Frank Dudda mit dem feierlichen Fassanstich und dem Ausruf „Piel op no Crange!“ (Plattdeutsch: Auf nach Crange!) die Kirmes. Wie die Cranger Kirmes in einer Pressemitteilung mitteilte, wird außerdem der Schlagersängerin Michelle als musikalischer Stargast zur Eröffnung erwartet.