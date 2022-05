„Tag des Baumes“ : Neue Bäume für Bedburg-Hau

Bedburg-Hau Bei der diesjährigen Baumpflanzaktion zum „Tag des Baumes“ fanden Rotbuchen ein neues Zuhause. Sie befinden sich im Klinikpark und auf dem Platz des Landgolfclubs Schloss Moyland.

In der Parkanlage hinter der Kinder- und Jugendpsychiatrie setzten Bürgermeister Stephan Reinders und der Kaufmännische Direktor der LVR-Klinik, Stephan Lahr, zwei Rotbuchen in die Erde. Die gemeinsame Pflanzaktion zum „Tag des Baumes“ auf dem Gelände der LVR-Klinik in Bedburg-Hau hat eine mehr als zehnjährige Tradition. Seit 2008 sind alleine durch diese Aktion fast 30 neue Bäume gepflanzt worden. Auch die Corona-Pandemie unterbrach diese Aktion nicht. „So können wir jedes Jahr gemeinsam mit der Gemeinde auf die Bedeutung der Bäume für unsere Umwelt aufmerksam machen und aktiv zur Luftverbesserung beitragen“, erklärte Stephan Lahr, bevor er selbst zum Spaten griff. „Uns sind der Erhalt und die Erweiterung unseres Baumbestandes mit verschiedenen Bäumen ein wichtiges Anliegen. Daher werden wir in Kürze in einem neuen Flyer die bereits gepflanzten Bäume der vergangenen Jahre zum ,Tag des Baumes‘ aufführen und erklären, damit Gäste, Besucher und Patienten bei einem Spaziergang über das Gelände auf einfache Art und Weise mehr über diese Pflanzen erfahren können“, ergänzte der Kaufmännische Direktor.