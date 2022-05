Polizeikontrollen im Kreis Kleve : Schulbus an mehreren Stellen durchgerostet

Schulbus an mehreren Stellen durchgerostet

Kreis Kleve Bei Schwerpunktkontrollen stellte die Kreispolizei Kleve in der vergangenen Woche 503 Geschwindigkeitsverstöße fest. Allein am Muttertag waren 95 Fahrzeugführer zu schnell unterwegs, 39 Personen davon mit einem Motorrad.

In der vergangenen Woche kontrollierten Beamte des Verkehrsdienstes in Kalkar einen Reisebus, der auch im Schulbusverkehr eingesetzt wird. Die Polizeikräfte erkannten sofort mehrere optische Mängel. Bei einer intensiven Überprüfung wurden weitere erhebliche Defekte festgestellt. So waren die Batteriehalterungen und tragende Teile teils durch- oder weggerostet. Ein Bußgeldverfahren wurde eingeleitet.