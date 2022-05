Aus der NS-Zeit : Zeitzeugnisse aus Kleve gesucht

Helga Ullrich-Scheyda (links) und Katrin Bürgel suchen Zeitzeugnisse aus der Zeit zwischen 1933 und 1945. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Kleve Die Historikerin Helga Ullrich-Scheyda arbeitet an einem Buch über die Geschichte der Stadt Kleve zur Zeit des Nationalsozialismus. Die Bevölkerung wird um Unterstützung gebeten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Antje Thimm

Wie war es in Kleve in den Jahren 1933 bis 1945? Welche Ereignisse bestimmten das soziale Miteinander, wie haben die Bewohner der Schwanenstadt und der heutigen Ortsteile die Zeit des Nationalsozialismus erlebt? Um diese Fragen zu beantworten, mehr noch: um diese Zeit für die Stadt Kleve historisch möglichst umfassend darzustellen, arbeitet die Historikerin Helga Ullrich-Scheyda derzeit an einer Monografie zu diesem Thema.

Den Auftrag dazu bekam sie vom Rat der Stadt Kleve auf Anregung von Ron Manheim. Die Geschichte der Stadt in dem genannten Zeitraum sei lückenhaft, meinte dieser. Lückenhaft ist auch die Quellenlage, denn im Krieg wurden Verwaltungsgebäude und damit das darin befindliche Schriftgut zerstört. Dass ältere Bestände des Stadtarchivs die Zerstörung Kleves im Jahre 1944 überhaupt überstanden haben, ist der Tatsache zu verdanken, dass Teile davon in ein niedersächsisches Salzbergwerk gebracht und so gerettet wurden.

„Leider betrifft das nicht das Registraturgut dieser Zeit im Rathaus, also die Akten, die für den aktuellen Geschäftsgang geführt und benötigt wurden“, erläutert die Leiterin des Klever Stadtarchivs, Katrin Bürgel. Viele der für die Erforschung der Stadtgeschichte wichtigen Quellen gerade dieser NS-Jahre seien vernichtet. In der Überlieferung klaffe eine große Lücke. Daher bitten das Stadtarchiv und die Autorin Ullrich-Scheyda die Bevölkerung um Hilfe.

Wer noch alte Fotos aus den Jahren 1930 bis 1949 hat oder Dokumente von Vereinen oder andere Unterlagen aufbewahrt, die sich in irgendeiner Weise auf Kleve und die heutigen Ortsteile beziehen, kann diese dem Stadtarchiv zur Verfügung stellen. Es können auch Tagebücher sein, Feldpostbriefe, private Briefwechsel. Vielleicht wurden Zeitungsausschnitte gesammelt, die oft gute Zeugnisse der Zeit sind. Gerne nimmt das Archiv die Dokumente als Schenkung an, kann sie aber auch digitalisieren und wieder zurückgeben. Wer seine Dokumente dem Archiv im Original überlässt, erhält auf Wunsch digitale Kopien. Was die Historikerin besonders interessiert, sind die individuellen Geschichten und Schicksale, die ein Bild der Zeit zeichnen.

Seit Sommer 2021 arbeitet Ullrich-Scheyda an dem Thema. Sie recherchiert zum Beispiel in alten Entschädigungsakten, in denen die Opfer der Enteignung durch die Nazis Ausgleich fordern. Oder sie studiert Polizeiakten, Dokumente von Verhaftungen, Gestapo-Akten. Einige Kopien der Zeitung „Volksfreund“ liegen ihr vor. Aus einem privaten Nachlass bekam das Archiv Fotos vom Klever Karnevalsmuseum aus dem Jahr 1933. Sehr froh ist sie über eine ausführliche Dokumentation des letzten Klever Bürgermeisters vor der Machtergreifung, Johannes Stepkes, der diese selbst verfasste: ein authentischer Einblick in die Vergangenheit.

Aufgrund der lückenhaften Quellenlage sei eine richtige Chronik nicht möglich, jedoch ein Bild der Zeit im Spiegel einzelner Geschichten. 300 Seiten sind vorgesehen, das gedruckte Buch soll 2025 erscheinen. Zum Thema Datenschutz der eingereichten Dokumente erklärt die Stadtarchivarin Bürgel: „Wir beachten genau das Archivgesetz und Schutzfristen. Wenn jemand seine Geschichte nicht veröffentlich haben will, nehmen wir selbstverständlich Rücksicht.“ Ein Motiv, seine persönlichen Dokumente, vielleicht auch wertgeschätzte Briefe oder Fotos dem Archiv zu überlassen, könnte sein, diese Dinge so auch für kommende Generationen sicher vor dem Vergessen zu bewahren.