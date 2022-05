Fußball : SGE Bedburg-Hau möchte die Sonsbecker Meisterfeier verzögern

Bedburg-Hau Der Landesligist empfängt am Sonntagnachmittag den Spitzenreiter SV Sonsbeck, der den Titelgewinn mit einem Sieg perfekt machen könnte.

Dieser Gegner kommt wirklich zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt für den schwer kriselnden Fußball-Landesligisten SGE Bedburg-Hau. Das Team von Trainer Sebastian Kaul, die in der Meisterschaft und im Pokal fünf Spiele in Folge verloren hat, empfängt am Sonntag, 16 Uhr, den Spitzenreiter SV Sonsbeck im IGETEC-Sportpark, der sich zum Meister küren könnte, wenn er bei der SGE gewinnt und Verfolger SV Scherpenberg nicht dreifach punktet. Trainer Sebastian Kaul wird vor der kommenden Partie Angst und Bange: „Sonsbeck wird natürlich hier topmotiviert auftreten. Das ist eine Mannschaft mit einer Menge Qualität und die kann bei uns unter Umständen alles klarmachen und vorzeitig in die Oberliga aufsteigen.“