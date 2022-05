Diskussion um Baugrundstück : CDU Kalkar verlangt beim Thema Synagoge Sensibilität

Das Grundstück in Kalkar. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Kalkar Wohnbebauung auf den Resten der zerstörten Synagoge – das darf nicht sein, findet die CDU Kalkar. Sie will im Rat eine Veränderungssperre für die Fläche beantragen.

(nik) Nach einzelnen Bürgern und dem Bildhauer Christoph Wilmsen-Wiegmann meldet sich nun die Kalkarer CDU zum Thema Synagogen-Grundstück als erste Partei zu Wort. Wie berichtet, will die auswärts lebende Eigentümerin die Fläche an der Hanselaer Straße verkaufen. Empfohlen werden die knapp 1000 Quadratmeter für eine Bebauung mit einem Mehrfamilienhaus. Wobei eingeräumt wird, dass dies vielleicht nicht ganz einfach werde, weil dort bis zur Pogromnacht im November 1938 die Kalkarer Synagoge stand. Die Fundamente liegen noch immer im Boden.

Korkut Berdi als Kalkarer CDU-Vorsitzender und der Fraktionsvorsitzende Ansgar Boßmann verlangen mehr Geschichtsbewusstsein beim Handeln vor Ort und konkrete Maßnahmen. Der Bürgermeisterin Britta Schulz vom Forum werfen sie vor, schon mit der ehemaligen Jüdischen Schule samt Kantorenwohnung an der Hohen Straße unsensibel umgegangen zu sein. Beide seien unwiederbringlich aus dem Stadtbild verschwunden, weil die Verwaltung den Abriss nicht verhindert habe. Unrühmlich sei auch, wie sich die Frage, was aus dem Kriegerdenkmal mit dem Hitlerzitat werden soll, in die Länge ziehe.