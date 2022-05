Am Mittwoch : Klever Caritas veranstaltet Fachtagung zur Resilienz

Kleve Die Fachberatungen Sprach-Kitas des Caritasverbandes Kleve laden Fachkräfte aus Kita, Grundschule und OGS für Mittwoch, 11. Mai, 9 bis 16 Uhr, zu einem kostenlosen, digitalen Fachtag ein.

„Es geht um das Thema Resilienz. Außerdem möchten wir das Bundesprogramm Sprach-Kitas bekannter machen“, sagt Juliane Hasselaar, Fachberatung Sprach-Kita beim Caritasverband Kleve. Hinter Resilienz verbirgt sich die Fägigkeit, Krisen zu bewältigen und diese Fähigskeit später nutzen zu können. Anne Kuhnert, pädagogische Leitung des Instituts für digitale Pädagogik (InDiPaed) in Berlin wird am Vormittag einen Vortrag zum Thema „Was stärkt Kinder und Fachkräfte in Kita, Schule und OGS“ halten. Am Nachmittag stehen Workshops zu vielfältigen Themen rund um Sprach-Kita-Inhalte und darüber hinaus auf der Agenda. Die Teilnehmer können aus einem Angebot von neun überwiegend regionalen Referenten wählen. Zum Schluss gibt es Beispiele aus den Sprach-Kitas.