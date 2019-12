FDP : FDP Kleve will Notfallschilder für alle Sitzbänke im Stadtgebiet

Kleve Die Klever Liberalen beantragen Notfallschilder für Kleve.

„Ziel soll es sein, die Stadt Kleve sicherer für alle Altersklassen, Bürger und Gäste zu machen“, so die FDP. “Wenn man selbst einen Unfall hat oder eine verletzte Person findet, gerät man schnell in eine Stresssituation.”, erklärt Rütter weiter. “In solch einer Situation eine genaue Orts- und Wegebeschreibung den Rettungskräften anzugeben, ist schon dann schwierig, wenn man sich in einer gewohnten Umgebung befindet. Schwieriger wird es, wenn man sich selbst nur ungefähr auskennt, z.B. beim Spazieren im Wald.”

Gleiches gilt auch für Kinder auf Spielplätzen. In der Regel verzögern umständliche Orts- und Umgebungsbeschreibungen eine schnelle Rettung, wenn jede Minute zählt. Der Kreis Kleve hat auf dem Gebiet bereits vorgelegt. An Hinweisschildern auf Radwanderwegen im Stadtgebiet befinden sich bereits Rettungspunkte. An dieses System ließe sich in Kooperation mit dem Kreis daher gut anknüpfen, meinen die Liberalen.