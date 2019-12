Unfall in Kalkar : Zeugen retten 26-Jährigen aus brennendem Auto

Kalkar/Xanten Auf der B57 zwischen Xanten und Kalkar ist am frühen Donnerstagmorgen ein Auto gegen einen Baum gekracht. Zeugen retteten den Fahrer aus dem brennenden Wrack. An dem Morgen war es sehr nebelig auf der Straße.

Um 5 Uhr morgens fuhr ein 26-jähriger Mann aus Kalkar auf der B57 von Xanten in Richtung Kalkar. In Höhe des Kalkarer Stadtgebiets kam er laut Polizei aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum am Straßenrand. Das Auto geriet sofort in Flammen.