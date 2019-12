Fußball : Kleves U15 will am Uhlenkrug punkten

Kleves U15 will am Uhlenkrug punkten

Kleve C-Junioren-Niederrheinliga: ETB SW Essen - 1. FC Kleve.

Am letzten Wochenende tragen in der Oberliga die Mannschaften des 1.FC Kleve und des ETB Schwarz-Weiß Essen aufeinander, nach 96 dramatischen Minuten entschied die Mannschaft von Umut Akpinar das Spiel mit 3:2 für sich und entführte drei Punkte nach Kleve. Ein ähnliches Ziel haben auch die C-Junioren der Rot-Blauen, die am Samstag ebenfalls am traditionsreichen Uhlenkrug gastieren. „Wir wollen dort auf jeden Fall etwas mitnehmen“, gibt das Trainergespann Markus Verkühlen und Daniel Lehnert ein klares Ziel aus.