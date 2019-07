Bedburg-Hau : In Bedburg-Hau werden Notfallschilder aufgestellt

Kleve Die FDP-Ratsfraktion hatte den Antrag gestellt: Schnelle Hilfe in Notfällen soll im Gemeindegebiet künftig garantiert sein.

Vom Gemeinderat jetzt beschlossen: Notfallschilder und Rettungspunkte können Leben retten. Bereits im Frühjahr hatte die FDP-Fraktion im Rat der Gemeinde Bedburg-Hau einen Antrag gestellt, dass an Sitzbänken oder an öffentlichen Orten kleine Notfallschilder angebracht werden. Damit möchten die Liberalen im Rat der Gemeinde Bedburg-Hau schnelle Hilfe in Notfällen garantieren.

Erfreut sind die Liberalen, dass sich an dem Projekt auch der Landgolfclub Moyland beteiligen wird. Der Verein sieht dadurch ein Plus an Sicherheit auf dem weitläufigen Golfareal. „Ziel ist es, unsere Gemeinde sicherer und auch moderner für alle Altersklassen, Bürger und Gäste zu machen“, so die FDP in ihrem Antrag. „Wenn man selbst einen Unfall hat oder eine verletzte Person findet, gerät man schnell in eine Stresssituation“, erklärt Marcel Erps, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der FDP. „In solch einer Situation eine genaue Orts- und Wegebeschreibung den Rettungskräften anzugeben, ist schon dann schwierig, wenn man sich in einer gewohnten Umgebung befindet. Schwieriger wird es, wenn man sich selbst nur ungefähr auskennt, zum Beispiel beim Spazieren im Wald.“