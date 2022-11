Weihnachtsmarkt in Kervenheim Stimmungsvoll: Adventszauber auf der Burg Kervenheim

Nach Einbruch der Dunkelheit sollen Kerzen, Fackeln, Feuerkörbe und Feuertonnen den historischen Burghof in ein adventliches funkelndes Lichtermeer verwandeln. „Und genau das ist dieses ganz besondere heimelige, romantische und urige Flair, die stimmungsvolle und zauberhafte Atmosphäre auf dem Burghof. Das gibt es wirklich nur in Kervenheim und das hat den Weihnachtmarkt in den vergangenen Jahren so besonders und zu einem Besuchermagneten gemacht. Genau das ist es, was wir Burgzauber nennen“, so die Veranstalter. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei. Beginn am Samstag, 3. Dezember, ist um 12 Uhr, am Sonntag, 4. Dezember, bereits um 11 Uhr.