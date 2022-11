Weihnachtsmarkt in Solingen Die festliche Romantik ist zurück am Schloss Grünewald

Dabei findet der Weihnachtsmarkt zum ersten Mal an allen vier Adventswochenenden statt. Vor der Pandemie hatten sich die Tore auf das Gelände von Schloss Grünewald an den letzten beiden Adventswochenenden geöffnet. Neu ist in diesem Jahr auch eine Dauerkarte für 18 Euro, die an der Tageskasse erworben werden kann. Die regulären Tickets für 8 Euro sind auch online erhältlich. Ergänzt werden die Angebote in den Buden und Zelten durch ein Programm mit einem Gaukler, Musik und Angeboten für Kinder und Familien.