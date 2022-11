Stadtkulturverband Hückeswagen 26. Kulturmesse mit kreativen Weihnachtsfreuden

Es ist die 26. Auflage. Der Stadtkulturverband Hückeswagen lädt fürs kommende zweite Adventswochenende, Samstag und Sonntag, 3. und 4. Dezember, zur Kulturmesse ins Kultur-Haus Zach ein. Hier präsentieren Künstler Geschenk- und Dekorationsideen für die Advents- und Weihnachtszeit – und das parallel zum Weihnachtsmarkt „Hüttenzauber“. „Auch wenn der auf dem Schlossplatz stattfindet, hoffen wir, dass viele Besuche auch bei uns vorbeischauen und an den Ständen stöbern und sich mit einem Kaffee und einer frischen Waffel stärken,“ hofft Stefan Noppenberger, Vorsitzender des Stadtkulturverbandes. Geöffnet ist die Kulturmesse an beiden Tagen von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Der Verband will Künstlern aus der Region eine Plattform bieten, ihre Kunst- und Handarbeiten zu zeigen und zu verkaufen. Die Kulturmesse steht unter dem Motto „Kreative Weihnachtsfreuden“. Dabei zeigen die Kunsthandwerker ein breites Angebot an Kunst- und Handarbeiten. Neben selbst hergestellten Weihnachtskarten, weihnachtlichen Geschenkartikeln, Tisch-Dekorationen und Adventsgestecken werden auch Taschen aus Filz sowie kreative Mode- und Kleidungsstücke sowie festliche Accessoires angeboten. Überdies gibt es auch Upcycling-Produkte aus alten Skateboards.