Schauspiel in Weeze Gute Stimmung beim Comeback des Theatervereins Weeze

Die Imperium-AG ist in Gefahr. Die Firma für Bauelemente gehört dem Anglerfreund und Computerfeind Friedrich von Habermichel (Hans-Georg Slooten). Noch. Denn er steht kurz vor dem Ruhestand. Sein Sohn Jürgen von Habermichel (Marco Scuderi) soll die Firma übernehmen. Das möchte er aber nicht, stattdessen verscherbelt er sie an Theodora Klapper (Lena Coumanns). Sie will die Imperium-AG zerstören, alle Mitarbeiter entlassen und die Produktions ins Ausland verlagern. Die anderen Angestellten versuchen, das zu verhindern.